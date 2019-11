© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli occhi dell'Inter sul nuovo Luis Suarez, come è stato ribattezzato dalla stampa specializzata sudamericana: si tratta del centravanti Matìas Godoy, protagonista al Mondiale Under 17 con la nazionale argentina. In particolare sia nerazzurri che Milan hanno preso recentemente informazioni e lo stanno studiando. L'exploit alla rassegna iridata (2 gol e un assist in 3 partite) ha lanciato alla ribalta internazionale il classe 2002, che stando a FcInterNews.it potrebbe seguire le orme dei grandi attaccanti argentini esplosi in Italia e diventare così una scommessa per il futuro dell'attacco di Conte.