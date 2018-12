© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter, ricorda oggi Tuttosport, è forte su Edgar Elizalde: difensore del Pescara, classe 2000 uruguaiano scuola Montevideo Wanderers. Il club nerazzurro pensa di bloccarlo come fatto a suo tempo con Gianluca Caprari. Non solo Elizalde: in Serie B occhi anche su Sandro Tonali, ieri c'era un osservatore nerazzurro al suo seguito.