Non solo l'Inter, anche il West Ham fa sul serio per Olivier Giroud. L'attaccante francese, in uscita dal Chelsea, è infatti diventato l'obiettivo numero uno del nuovo allenatore degli Hammers, David Moyes, per la campagna acquisti invernale. Il classe '86 in questa stagione ha collezionato finora solamente un gol in sette presenze ed è quindi alla ricerca di una squadra che possa garantirgli, in Inghilterra o all'estero, maggiori minutaggio e fiducia. A riportarlo è il Sun.