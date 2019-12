© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver visto sfumare il sogno Haaland, finito al Borussia Dortmund, la Juventus sta sondando il mercato per altri possibili rinforzi in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club bianconero potrebbe attuare una manovra di disturbo all’eterna rivale Inter. Nelle ultime ore Fabio Paratici avrebbe iniziato a pensare a Olivier Giroud del Chelsea, attaccante che i nerazzurri seguono da tempo. Quel che è certo è che il francese non vuole più restare a Londra, dove non sta trovando spazio sotto la guida di Frank Lampard. Inter e Juventus sono dunque pronte a darsi ancora battaglia.