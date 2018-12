Inter, offerta al Boca per Nandez: sul piatto 21 milioni

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Boca Juniors sarebbe suonato un campanello d'allarme: non bastasse la notizia dell'abbandono di Guillermo Barros Schelotto dopo la finale di Libertadores persa contro il River Plate, un grande club europeo sarebbe infatti pronto a presentare un'offerta pesantissima per il proprio gioiello Nahitan Nández. Questo è quanto afferma il portale Doble Amarilla: il club in oggetto sarebbe l'Inter, che da tempo ha messo gli occhi sull'uruguagio e adesso avrebbe deciso di rompere gli indugi e presentare alla dirigenza Xeneize un'offerta da 21 milioni di euro. Nandez, classe 1995, è stato tra i grandi protagonisti della gara del Bernabeu di domenica scorsa.