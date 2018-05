Inter, offerta all'Anderlecht per Timassi. C'è anche il Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta l'interesse di Inter e Milan per un giovane talento dell'Anderlecht. Secondo quanto riportato da Voetbalnieuws i due club di Milano si sarebbero mossi sul centrocampista Halim Timassi L'Inter, inoltre, avrebbe già presentato un'offerta ai biancomalva (alla pari dello Stoke City) trovando però un secco no come risposta.