Fonte: Fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Rai Sport, l'Inter sembra intenzionata a fare per Francisco Trincao, attaccante classe 1999 (quasi un 2000 se si considera che è nato il 29 dicembre) in forza al Braga. I nerazzurri avrebbero offerto 10 milioni per il cartellino del baby talento, spiazzando la dirigenza portoghese che stava considerando l'offerta della Juventus di 2,5 milioni per il prestito più 15 per il riscatto. La cifra totale proposta dai bianconeri sarebbe quindi più alta, anche se la società torinese non darebbe alcuna garanzia di riscatto del giocatore, al contrario di quanto offerto dall'Inter. La prima sfida di Marotta sembra quindi essere cominciata, il dado è tratto.