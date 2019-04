Inter, offerta da 80 mln di euro: no al Manchester City per Skriniar

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul reparto difensivo dell'Inter, che in estate saluterà Joao Miranda per ingaggiare Diego Godin a parametro zero. Pronti 6,5 milioni di euro a stagione per l'uruguaiano saluterà l'Atletico Madrid. Intanto Milan Skriniar è ritenuto incedibile, nonostante il Manchester City sia pronto a offrire 80 milioni di euro. Il rinnovo fino al 2023 per lo slovacco, però, è cosa fatta.