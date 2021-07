Inter, offerta dal Trabzonspor per Dalbert. I nerazzurri chiedono 7 milioni

L'Inter è al lavoro per piazzare i giocatori in esubero e secondo L'Interista, uno dei primi a partire potrebbe essere Dalbert: c'è infatti un'offerta da 5 milioni di euro da parte del Trabzonspor. I nerazzurri vorrebbero cederlo attorno ai 7, per questo almeno in questa fase aspetteranno il rilancio del CSKA Mosca.