Inter, offerta dalla Turchia per Nainggolan: il Galatasaray vuole il Ninja in prestito

vedi letture

Sirene turche per Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Fotomac il centrocampista belga sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Terim vorrebbe il Ninja in prestito per un anno: all'Inter andrebbe 1 milione di euro, mentre l'offerta per Nainggolan sarebbe di 2,5 milioni a stagione.