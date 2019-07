Inter, offerta della Dinamo Mosca per Gabigol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Gabigol potrebbe essere in Russia. Secondo quanto riportato dai colleghi di FcInterNews.it infatti, la Dinamo Mosca avrebbe avviato i primi contatti per l'attaccante brasiliano mettendo sul piatto una cifra fra i 12 ed i 15 milioni di euro. L'Inter ha aperto all'affare, anche se i nerazzurri vorrebbero guadagnare qualche milione in più.