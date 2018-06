Inter, offerta Leganes per Pinamonti: martedì incontro Raiola-Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo la Roma. Per il futuro di Andrea Pinamonti ci sono anche il Leganes e il Genoa. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it il club spagnolo avrebbe infatti presentato un'offerta sui 10 milioni di euro per l'attaccante classe 1999 e martedì è invece previsto un incontro tra Mino Raiola, agente dell'attaccante e Enrico Preziosi.