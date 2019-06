Inter, offerto Koscielny dell'Arsenal. Al momento il francese non interessa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Laurent Koscielny, capitano dell'Arsenal, cerca una nuova sfida per la fine della sua carriera: il francese, con un contratto in scadenza a giugno prossimo, vorrebbe cambiare aria e in queste ore è stato offerto all'Inter. Tuttavia Conte è copertissimo nel ruolo, potendo contare anche sul rinforzo Godin, e per ora, riferisce Sky, l'offerta è stato declinata dai vertici nerazzurri.