Continua la strategia dei parametri zero per l’Inter che dopo essersi praticamente assicurata le prestazioni di Diego Godin a partire dal prossimo giugno sonda anche altri terreni come Martial e Valencia, ma non solo. Secondo quanto verificato da FcInterNews.it l’ultima suggestione in casa nerazzurra riguarda Arjen Robben che nelle ultime ore è stato offerto dal suo entourage proprio ai nerazzurri per giugno. La dirigenza ragiona su un possibile affare a parametro zero di un giocatore non più giovanissimo (classe 1984), ma dalla classe indiscutibile. Le parti si riaggiorneranno.