Inter oggi a riposo. Conte concede il giorno libero ai suoi in vista della Lazio

Giornata di riposo extra concessa da Antonio Conte alla sua Inter. Lo riporta Gazzetta.it che spiega come il tecnico nerazzurro abbia deciso di concedere 24 ore di riposo alla squadra dopo le gare ravvicinate con Milan e Napoli ed in vista del big match contro la Lazio. La sfida di ieri in Coppa Italia ha mostrato segnali di evidente stanchezza in certi giocatori, soprattutto in Brozovic, Barella e Lukaku.