Inter, oggi è il giorno della verità: Zhang-Conte. Si decide il futuro della panchina

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Inter. Oggi è il giorno della verità per il futuro della panchina nerazzurra con l'incontro fra Steven Zhang e Antonio Conte. Si registrano dei segnali di apertura e una riconciliazione, anche se gli strascichi dopo la finale di Colonia sono importanti. Tutto dipenderà dalle intenzioni del tecnico: se verrà appurato che non ci sono più le condizioni per continuare si passerà al discorso economico, cercando di risolvere la questione dei due anni di contratto ancora rimanenti. La proprietà dalla sua ha il "sì" di Massimiliano Allegri. In caso il rapporto Conte-Inter dovesse proseguire la conversazione si sposterà sul mercato e su come rinforzare la squadra: è già arrivato Hakimi ma non basta.