Inter, oggi il nuovo assalto a Dzeko: c'è sempre distanza con la Roma

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Edin Dzeko per l'Inter. E' un obiettivo caldissimo per Antonio Conte: la Roma chiede per lui 20 milioni di euro, i nerazzurri per adesso ne propongono 10 più un giovane. Oggi in Lega Calcio nuovo contatto tra Marotta e Fienga, amministratori delegati delle due società.