Inter, oggi l'ufficialità di Moses. Le cifre complessive dell'affare

Col via libera in tasca, Moses si è presentato ieri prima di cena nella sede dell'Inter, firmando davanti al presidente Steven Zhang un contratto di tre anni a mezzo a 2,5 milioni di euro a stagione. È il secondo acquisto nerazzurro, dopo Ashley Young: Moses - ricorda La Gazzetta dello Sport - arriva in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. L’ufficialità arriverà per oggi, slittamento dovuto solo a questioni burocratiche, documenti da completare in un trasferimento che ha messo intorno al tavolo tre club, Inter, Chelsea e Fenerbahce.