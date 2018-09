Inter, oggi la scelta su Icardi. Torna Gagliardini, anche Dalbert è pronto

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Icardi o Keita? Spalletti ieri non ha sciolto le riserve e secondo Tuttosport anche durante la rifinitura ha alternato i due al centro dell'attacco. Odore di staffetta insomma, anche perché il capitano è appena tornato dall'amichevole contro la Colombia e in vista c'è la supersfida al Tottenham. Asamoah per esempio ha ancora qualche fastidio alla caviglia destra, Dalbert è pronto. Gagliardini affiancherà Brozovic a centrocampo.