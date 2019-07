© foto di Daniele Buffa/Image Sport

George Puscas è pronto a guidare l'attacco dell'Inter nella tournée in Asia. Con Icardi rientrato a Milano, Lukaku ancora lontano e Dzeko in fase di stallo il tecnico nerazzurro Antonio Conte farà affidamento sul rumeno, reduce da un ottimo Europeo Under 21 nelle sfide delle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore svolgerà questa mattina le visite mediche al CONI e poi siu aggregherà al gruppo che partirà per l'Asia dopo il ritiro di Lugano.