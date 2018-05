Inter, oggi le visite e la firma di Lautaro Martinez: presto l'ufficialità

Dopo il suo arrivo in Italia di ieri Lautaro Martinez svolgerà oggi la prima parte di visite mediche al CONI. Successivamente il neo acquisto dell'Inter si sposterà all'humanitas per completare i test, per poi firmare il contratto con i nerazzurri. Intorno all'ora di pranzo la trattativa verrà chiusa definitivamente e arriverà anche l'ufficialità.