© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chrisian Eriksen si avvicina all'Inter, oggi può essere il giorno giusto per il più atteso dei rinforzi della rivoluzione di gennaio dell’Inter. Marotta tenterà il tutto per tutto per averlo a Milano nel weekend. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ieri c'è stata una conference call tra i vertici del club nerazzurro e quelli della società londinese. Ancora una volta Daniel Levy, ceo degli Spurs, ha insistito sulla sua tesi: 20 milioni per avere subito il danese.

Nuovo round - I dirigenti dei due club hanno deciso che ci sarà un nuovo summit nella giornata di oggi. Un summit che potrebbe essere decisivo. Tutto ruota intorno ai bonus, il numero uno degli Spurs che punta alzare il prezzo oltre ai 20 milioni in caso di inserimento di alcuni incentivi.