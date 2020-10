Inter, oggi tamponi decisivi per Gagliardini, Young e Radu: incertezza su Skriniar

Nuovo giro di tamponi oggi per l'Inter in vista della gara di Champions League di domani contro il Borussia Moenchengladbach. Nella giornata di ieri, come riportato dal Corriere dello Sport, sono stati testati anche Gagliardini e Radu e oggi si capirà se potranno avere il via libera. Stesso discorso per Young, mentre permane l'incertezza sul conto di Milan Skriniar: possibile tampone, visto che sono scaduti i 14 giorni di quarantena previsti in slovacchia.