Inter, oggi terminano le misure precauzionali per Bastoni, Sensi e Barella

Da oggi, spiega il Corriere dello Sport, termineranno le misure "precauzionali" che l'Inter ha adottato nei confronti di Barella, Bastoni e Sensi dopo il focolaio che ha colpito la Nazionale italiana. I giocatori in questione (Bastoni era out) anche mercoledì sono arrivati a San Siro su un mini van separato dal resto della squadra e poi si sono cambiati in uno spogliatoio diverso dagli altri. Un po' come successo nella precedente partita di Bologna. Il tutto dopo 8 giorni dall'ultimo contatto col gruppo azzurro e dopo 4 tamponi negativi in 7 giorni, così che l'Ats territoriale ha potuto togliere il "regime di sorveglianza" a cui erano sottoposti. A prescindere, oggi per tutta la squadra nuovo giro di test molecolari.