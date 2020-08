Inter, oltre a Tonali si sogna un colpo top: da Milinkovic-Savic a Kroos, tutti i nomi

Oltre a Sandro Tonali, l’Inter sta puntando un profilo top a centrocampo. Come riportato da Fcinternews.it, il club nerazzurro sogna Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente laziale fa impazzire da anni Beppe Marotta, che vanta buoni rapporti con l’agente Mateja Kezman. SMS piace tantissimo anche a Leonardo che lo vorrebbe ingaggiare nel suo PSG e può mettere sul piatto cifre stellari. Ad oggi però Lotito tiene lontane le pretendenti con una valutazione a tre cifre: 100 milioni cash e soprattutto non intende cederlo.

Il nome che invece accende la fantasia di Antonio Conte si chiama N’Golo Kantè. Il box to box del Chelsea è un pupillo del tecnico leccese che lo volle fortemente a Londra. Insieme hanno vinto la Premier League e in caso di offerta importante (70-80 milioni) i Blues potrebbero valutarne la cessione, visto che Lampard non lo considera tra gli intoccabili. Ecco perché l’Inter è vigile sulle mosse di mercato del club di Abramovich, pronta eventualmente a entrare in azione.

L’altro nome è quello di Toni Kroos, che potrebbe arrivare soprattutto se Antonio Conte decidesse di lasciare l’Inter. Al suo posto arriverebbe Massimiliano Allegri che stravede per il tedesco. Tutto dipenderà dalle mosse di mercato di Perez e Zidane: se decidessero di metterlo in uscita, l’Inter sarebbe pronta a lanciare l’assalto al tedesco sfruttando i buonissimi rapporti con la dirigenza dei Blancos. La certezza - al di là di chi sarà l’allenatore 2020/21 - è che l’Inter lavora a un salto di qualità in mediana. Un reparto che probabilmente verrà profondamente rivisitato con possibili cessioni (Vecino e Gagliardini) e un riscatto ancora da completare (Sensi) per il quale si cercherà uno sconto sui 20 milioni pattuti 14 mesi fa.