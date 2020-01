Valutazioni in corso, nonostante le dichiarazioni ufficiali. In casa Inter la sessione di mercato non è ancora del tutto terminata, al punto che il reparto avanzato potrebbe subire delle modifiche anche al netto delle dichiarazioni che raccontavano di un mercato già concluso. Un po’ come accaduto quando all’inizio del mese la linea ufficiale era: “Eriksen? Non c’è trattativa”. E sappiamo come sia finita. Le valutazioni che portano a Slimani sono interessanti ma difficili da perseguire, per Giroud l’inserimento della Lazio ha smosso qualcosa e ha rinvigorito un possibile tentativo dell’ultim’ora da parte dell’Inter, con Llorente che resta sullo sfondo per tutte le squadre (non poche per la verità) che hanno bisogno di un centravanti. Dimenticare le dichiarazioni e tenere gli occhi aperti è l’unica ricetta da seguire.