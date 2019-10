Inter, oltre Skomina e la rabbia. Lukaku vede la Juve

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La sfida più ardua, attesa e affascinante è quella di riuscire ad andare oltre Barcellona. Andare oltre Skomina, le sue parole e il suo atteggiamento poco elegante. Superare con il cuore e la mente ogni principio di rabbia, nervosismo e accecamento post Champions. Nulla è compromesso, nonostante l’allenatore dell’Inter - in quei momenti di buio - abbia detto tutto il contrario. Antonio sa che, come hanno fatto la sua Juventus, il suo Chelsea e la sua Nazionale, pure questa sua nuova creatura può andare oltre. Deve farlo se intende strappare punti pesanti al Borussia e tornare alla ribalta in Europa. Non può arretrare di un millimetro se vuole proseguire con una striscia vittoriosa in campionato favolosa, quanto sorprendente. La Juve vale il Barcellona, anzi per rosa e continuità anche di più. Di certo c’è che per battere i bianconeri non basteranno sessanta minuti da sogno. Bisognerà andare oltre, ancora, ed estendere tenuta e brillantezza per tutta la gara. Al Nou Camp c’era Messi, questa volta ci sarà Ronaldo. L’altro mostro. Se non altro Conte avrà a disposizione quel Lukaku che in terra catalana avrebbe fatto parecchio comodo, quando si cercava di uscire invano dalla pressione blaugrana. Al suo sbarco a Milano, centinaia di tifosi nerazzurri a Romelu chiedevano di segnare a Torino. Ecco, se già intanto volesse farlo a San Siro, in fondo non dispiacerebbe a nessuno.