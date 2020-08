Inter, oltre tre milioni di premi per la squadra in caso di vittoria. L'unico escluso? Conte

vedi letture

Oltre tre milioni di euro: è questo il premio che i giocatori dell'Inter potrebbero incassare, in caso di vittoria sul Siviglia in finale di Europa League. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che spiega come non vi sia stato bisogno di alcuna trattativa ad hoc: i premi erano già previsti nei rispettivi contratti, e la cifra di cui sopra sarà divisi in maniera proporzionale ai rispettivi stipendi.

Un solo escluso. Curiosamente, l'unico contratto che non prevede un premio in caso di vittoria in Europa League, secondo la rosea, sarebbe proprio quello di Antonio Conte: già più che ricco, grazie agli undici milioni netti a stagione che lo rendono il tecnico più pagato della Serie A.