Inter, operazione rinnovi: non solo Lautaro, c’è anche D’Ambrosio

Operazione rinnovi di contratto in casa nerazzurra. Dopo la fine della sessione di mercato l’Inter è al lavoro nel tentativo di blindare i propri giocatori più rappresentativi nell’ottica di rinsaldare il proprio progetto. Il primo step è quello legato a Lautaro Martinez: infatti per l’argentino c’è sul piatto un prolungamento triennale che in casa nerazzurra si vorrebbe ratificare entro dicembre con annesso incremento della clausola rescissoria al fine di renderla ancora più proibitiva per le squadre europee ed inaccessibile per le avversarie dirette. Dialoghi in corso e ottimismo dopo avere rispedito al mittente il Barcellona in estate. Un’altra firma in procinto di arrivare a stretto giro di posta è quella di Danilo D’Ambrosio: il difensore è uno dei punti di forza della squadra di Conte per la sua duttilità di impiego e la costanza di rendimento palesata negli anni di militanza. La fiducia totale di staff tecnico e dirigenza sarà concretizzata dalla firma sul rinnovo di contatto per l’ex granata.