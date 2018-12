Inter, opzione rilancio per Dalbert

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella gara contro il Chievo, complice la squalifica di Asamoah, l’Inter dovrà rispolverare sulla corsia di sinistra le qualità di Dalbert. Dopo un fastidioso infortuni, il brasiliano acquistato nell’estate del 2017 sembra essere pronto al suo rilancio, con la prospettiva di trovare quello spazio che fino ad oggi gli è stato negato. L’adattamento al calcio italiano non è stato semplice per l’ex Nizza, uno che puntava alla nazionale verdeoro e che al momento non ha mantenuto le aspettative. Ora, risolti i guai fisici, ecco la chance per rilanciarsi. Chissà che dal Bentegodi non possa partire una nuova chance anche per Dalbert.