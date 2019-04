Inter, ora Gabigol può diventare una plusvalenza: Ausilio aspetta 20 mln

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alla fine, Gabigol potrebbe diventare una plusvalenza per l'Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport l'attaccante brasiliano, che col Flamengo ha da poco vinto il campionato carioca, pesa a bilancio circa 15 milioni di euro per i nerazzurri. Che puntano a incassarne circa 20 da un'eventuale cessione. Il prestito al club rossonero ha scadenza a fine anno, ma l'Inter ha la possibilità di terminarlo prima, opzione percorribile in caso arrivino offerte allettanti per le casse della Beneamata.