Inter, ora i gol li facciano anche gli altri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà anche casuale, come dice Spalletti, ma quei numeri timidi e quasi tristi dei centrocampisti nerazzurri in fase realizzativa pesano dannatamente. Di Icardi (24 gol) e Perisic (9 gol) si è detto di tutto. Il rendimento del primo davanti al portiere, seppur altalenante, non è affatto discutibile. Quello del secondo, pure: 9 gol, ma anche 9 assist. Tradotto: una fetta di punti mica da ridere. Nondimeno nasce già il primo paradosso. Tra i primi due marcatori dell’Inter esiste una differenza, netta e notevole, di ben 15 reti. Uno scompenso tanto evidente non sussiste in nessun’altra squadra. Dice: ma chi se ne importa, conta fare punti e proseguire dritti verso l’obiettivo. Quando questo non succede però, si veda Torino, ecco che ci si mette (giustamente) a studiare i trend. Che molto spesso non tornano.

Il capitano e il croato, si legge, insieme hanno dato vita a 33 dei 50 gol interisti (66%). Bene. Anzi, benissimo. Quindi? Si prosegue con la lista e subito dopo appare il nome di Skriniar, difensore, con 4 reti messe a referto. Meno bene, in effetti. C’entra forse questo se, quando va sotto, l’Inter fa una stramaledetta fatica a ribaltare il risultato? Possibile. La Beneamata, dicono ancora i numeri, è andata in gol diciotto volte da palla inattiva, infilandone ben dodici di testa (nessuno ha fatto meglio). Difficilmente e raramente va alla conclusione in maniera diversa e, quando lo fa, fallisce volentieri. Chiaro che quei due lì rappresentano un caso del tutto a parte. Ed è proprio questo il punto: l’alternativa non c’è. Pareva aver rotto la regola Karamoh, ma signori… benvenuti in Italia. La carta d’identità, se non si è continui e pronti a superare le proprie - grandi - prestazioni, spezza le gambe e pure i sogni. Vecino e Borja dovranno preoccuparsi di ritrovare una maglia, prima dei gol. Brozovic giocherà sempre più distante dalla porta. Di Candreva non v’è traccia. Di Rafinha invece sì, ma al massimo stringe amicizia con i legni (l’ultimo dei 21 colpiti dai nerazzurri è appunto il suo).

La speranza, non certo abbondante, potrebbe fare rima con Gagliardini. Stasera all’Atleti Azzurri d’Italia è la sua partita. Tornerà a casa sua per la prima volta da avversario, un anno e mezzo dopo. In più toccherà quota cinquanta presenze con la maglia dell’Inter. Lui, Gaglia, nonostante in stagione abbia saltato appena tre gare di A, di centri non ne ha realizzati neppure uno. Destino che l’ultimo in campionato lo avesse confezionato proprio contro la sua Dea, in mezzo a una vittoria dolcemente diabolica (7-1) in un pomeriggio di marzo a San Siro. Gli uomini ora guidati da Luciano a Bergamo brillano di rado, tuttavia l’Atalanta la bucano praticamente sempre. È accaduto 38 volte negli ultimi 39 incroci. Una sentenza. Come Maurito all’andata, in fondo. Unico davvero pericoloso insieme a Perisic (sì, ancora loro) che, nel finale, andò a un unghia dal 3-0. Per il rush finale servirà di più. Da qui alla fine del torneo, i gol, li facciano anche gli altri.