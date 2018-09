Inter, ora il nuovo inizio di Lautaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sta per scoccare anche l’ora di Lautaro Martinez. Il Toro era stato il grande protagonista dell’estate nerazzurra con prestazioni di livello e realizzazioni costanti e pregevoli anche contro avversari di livello. L’esordio di Reggio Emilia contro il Sassuolo ed un inevitabile periodo di inserimento da affrontare per chiunque si debba approcciare con il nostro campionato, hanno diluito l’impatto dell’ex Racing Avellaneda con la sua nuova realtà professionale. Il fastidioso infortunio che lo ha privato delle ultime due gare di serie A e dell’esordio in Champions League ha fatto il resto, facendo scalare momentaneamente il Toro nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Ciò che non è mancato è tuttavia il lavoro quotidiano, unito alla volontà ferrea di affermarsi. Per questo la gara di Genova, se Lautaro dovesse prenderne parte anche nella fase finale, potrebbe rappresentare il vero inizio della sua carriera in nerazzurro.