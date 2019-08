Inter, ora la Roma frena: Dzeko via soltanto se arriva Icardi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Edin Dzeko via soltanto se arriva Mauro Icardi. È quessta, scrive La Gazzetta dello Sport, la mossa della Roma per il domino dei centravanti, o meglio per volgerlo a proprio favore. I giallorossi hanno atteso a lungo un'offerta dell'Inter da 20 milioni di euro in su, mai arrivata: ora il tempo per trovare un successore al bosniaco stringe. E il club valuta il proprio bomber almeno 25 milioni, con Fonseca che vorrebbe trattenerlo nella Capitale.

Ma non è una questione di cash. Al di là della valutazione economica, la Roma ha visto uno spiraglio per arrivare a Icardi e ora vuole soltanto l'ex 9 argentino dell'Inter. Per convincere i nerazzurri, Petrachi avrebbe già messo sul piatto Dzeko e 30 milioni. Lo scoglio, al netto dell'inserimento del PSG, è nella volontà del giocatore: finora Icardi ha sempre fatto sapere di volere soltanto la Juventus, uno scenario che non sarebbe ancora cambiato in maniera tanto drastica da portarlo ad accettare la corte della Roma. Dzeko, da parte sua, resta in attesa: il gigante di Sarajevo era ed è promesso sposo dell'Inter. Ma un affare che pareva semplice, con l'Inter che dopo aver preso Lukaku non ha fretta di chiudere, è diventato complicato.