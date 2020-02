vedi letture

Inter, ora serve il vero Lautaro

E’ evidentemente esagerato parlare di flessione, ma di certo il dato che emerge nel girone di ritorno dell’Inter se paragonato al percorso netto che aveva invece contraddistinto l’andata della squadra nerazzurra sino a questo punto, è anche legato al rendimento di Lautaro Martinez. Il numero dieci di Conte ha avuto un approccio formidabile con il campionato in corso, arrivando ad affinare la sincronia con il compagno di reparto Lukaku sino a renderla quasi impossibile da contenere per le difese avversarie. A partire dalla trasferta di Lecce, invece, il Toro sembra avere inceppato i suoi meccanismi anche con la complicità di qualche nervosismo di troppo che gli è costato l’espulsione contro il Cagliari e le successive due gare di stop, al punto da annoverare la sola marcatura contro i sardi nel bottino dopo il giro di boa. Se è vero che l’andata aveva visto il Toro mantenere lo stesso identico trend in campionato, è altrettanto da sottolineare come in Champions League l’argentino stesse invece mettendo a frutto il suo killer instinct. Se a ciò si aggiunge la discussione infinita legata ad un rinnovo di contratto che non è ancora arrivato, oltre alla sempre presente corte del Barcellona in vista della prossima stagione, in casa Inter si evidenzia la necessità di ritrovare il proprio trascinatore per un rush finale che non può prescindere dalla sua qualità. Magari con un contratto in più ed una clausola rescissoria in meno.