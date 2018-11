Inter, ora serve Perisic: basta indolenza, mancano le giocate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se ci sei, batti un colpo. L’Inter è stata protagonista di un buon avvio di stagione, al di là di qualche evitabile passo falso: tuttavia, ciò che i nerazzurri hanno ottenuto è stato raggiunto praticamente senza l’ausilio di Ivan Perisic. Il croato continua a manifestare quei sintomi di sostanziale indolenza che troppo spesso ne hanno caratterizzato il rendimento a lungo termine, alternando giocate di alta scuola a periodi di normalità che poco aderiscono con un profilo potenzialmente dominante come il suo. Uno spreco che in casa nerazzurra non ci si può più permettere, specie in considerazione della caratura delle avversarie oltre che della portata delle missioni da condurre in porto, su tutte quella legata alla qualificazione al prossimo turno di Champions League. Un’Inter di livello non può prescindere da Ivan Perisic: a Spalletti il compito di trovare la chiave per riavere un fuoriclasse chiamato alla consacrazione.