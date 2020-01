Inter, ora si accelera: le valutazioni di Conte sul mercato e le prime scelte

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se il primo pensiero di Cristiano Ronaldo, uno gli avversari è abituato a cannibalizzarli più che a temerli, è quello di sperare che tu la sera esca sconfitto da uno stadio dove la vittoria era un tabù da 23 lunghissimi campionati, significa che le cose stanno girando decisamente per il verso giusto. Non serve un grosso sforzo interpretativo per ritenere che quello appena descritto possa essere stato il pensiero, e probabilmente anche parte del discorso motivazionale che Antonio Conte ha rivolto ai suoi ragazzi prima di schiantare il Napoli rimanendo incollato al treno Juventus in vetta alla graduatoria. E forte di un percorso di crescita così repentino, il tecnico dell’Inter ha dimostrato con i risultati di meritarsi le gratificazioni giuste anche in chiave mercato. Il primo tassello riguarda la conferma con rinnovo del direttore sportivo Ausilio, chiamato assieme a Marotta ad interpretare le esigenze tecniche e tradurle in colpi concreti per cercare il salto di qualità che possa permettere di cavalcare il sogno tricolore. E così l’inseguimento a Vidal prosegue con tutte le difficoltà e le salite del caso, tra frizioni pubbliche e volontà blaugrana di trattenere il cileno alla corte di Messi. Così come non si sono mai interrotti i contatti londinesi per Eriksen, anche al netto delle smentite, per anticipare la concorrenza per giugno e programmare un incontro magari già nei prossimi giorni con il suo agente. E poi il discorso legato all’esterno, con il Chelsea che valuta Marcos Alonso oltre 40 milioni e non transige sulle modalità attraverso le quali concludere la potenziale operazione. Si considerano le alternative, come è normale che sia, ma senza dimenticare le prime scelte. Per andare alla stessa velocità sia in campo che fuori, e completare un’architettura che prende forma e che anche le avversarie, per quanto attrezzate, iniziano a temere per davvero.