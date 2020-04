Inter, Osimhen: l'erede di Leao paragonato a Eto'o. I nerazzurri fanno sul serio

vedi letture

C'è da scommetterci che il Lille, macchina perfetta di plusvalenze, a maggior ragione che la stagione di Ligue 1 non terminerà, venderà ancora diversi elementi particolarmente produttivi nella prossima sessione di mercato. Come per Leão, passato scorsa estate al Milan per 35 milioni di euro (preso a zero dallo Sporting Lisbona), la prossima cessione potrebbe riguardare il suo erede Victor Osimhen. La punta nigeriana classe '98, giunto in Alta Francia dai belgi dello Charleroi per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, si è imposto subito con la doppietta al Nantes. Allo stop di marzo Victor ci è arrivato con 13 reti in Ligue 1, 2 in Champions e 3 nelle coppe nazionali (18 centri in totale). In sette mesi in terra transalpina ha messo in evidenza qualità da top player: uomo d'area che però trovi ovunque anche fuori, calcia con entrambi i piedi, corre come un treno ad alta velocità, segna in ogni modo. Osimhen è un cacciatore che in tanti hanno paragonato a Eto'o.

L'Inter lo ha messo nel mirino già a inizio stagione, ora è tornata a farlo da quando la permanenza di Lautaro non è più così certa. Il presidente del Losc, Galtier, a febbraio aveva fissato il prezzo del cartellino a 60 milioni di euro. Sarebbe un affare clamoroso per i francesi, guidati dal ds Campos che ha riempito le casse dei club per i quali ha lavorato con le cessioni di Lemar, Fabinho, Silva, Bakayoko, Mbappé e Pépé. Uno difficile con il quale trattare le stelline, in particolare del calcio francese. Detto questo è inevitabile che il prezzo di Osimhen subisca un ribasso e non a caso, ogni giorno che passa, dalla Premier spunta un nuovo club interessato. Dal Liverpool e il Manchester United, all'Everton e il Chelsea, passando per il Leicester e l'Arsenal. La lista è lunghissima, ma i nerazzurri - Lautaro o no - hanno tutta l'intenzione di farsi trovare pronti. Magari muovendosi sotto traccia e provando così a evitare una potenziale asta. Di sicuro c'è che nell'elenco va registrata pure la presenza dell'Inter di Suning.