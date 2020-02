vedi letture

Inter, osservato speciale Mertens: Lukaku spinge per il suo arrivo, le cifre

L'osservato speciale di questa sera tra Inter e Napoli sarà Dries Mertens. Il belga è nelle mire dei nerazzurri come rinforzo - a parametro zero - per l'estate 2020-21. Le opzioni sul tavolo sono parecchie: su di lui c'è anche il Monaco, ma non ha nemmeno scartato del tutto l'ipotesi di rinnovare. Dietro Mertens c'è anche la spinta di Romelu Lukaku: si ragiona su un biennale da 5 milioni netti a stagione più commissioni.