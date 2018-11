Inter, osservatore a Venezia per Tonali. C'era anche il Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dai colleghi di Gazzamercato.it, anche ieri a Venezia per la terza gara consecutiva c’era un osservatore dell’Inter per visionare il giocatore del Brescia Sandro Tonali. Presente sugli spalti del Penzo anche uno scout del Chelsea. Massimo Cellino pregusta già l’asta e valuta il calciatore 25 milioni di euro.