© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è passata inosservata la presenza di uno scout nerazzurro ieri al Tardini in occasione di Parma-Genoa. Ufficialmente per seguire da vicino come procede la crescita di Andrei Radu e Andrea Pinamonti, stando a quanto riferisce FcInterNews.it: ma essendo i crociati i prossimi avversari della squadra di Conte, lo 007 nerazzurro avrà di certo raccolto info sulla squadra di D'Aversa, guidati in attacco da un Dejan Kulusevski in forma straripante. Due assist (e fanno cinque in campionato) più un gol, il secondo stagionale, che lo rende uno dei calciatori più decisivi dell'intera rosa crociata.