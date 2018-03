Inter, osservatori al seguito dell'Olanda: Strootman osservato speciale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alcuni osservatori dell'Inter ieri erano in tribuna allo Stade de Geneve per seguire da vicino Portogallo-Olanda, terminata 3-0 per gli Oranges, e per valutare da vicino Stefan De Vrij, che è virtualmente già un nuovo giocatore nerazzurro, e Kevin Strootman. Il secondo è un pallino di Spalletti e potrebbe lasciare la Roma nel corso della prossima estate. Per questo, Sabatini e Ausilio, lo stanno seguendo con attenzione per capire se vale la pena o meno puntare su un calciatore non più giovanissimo e con alle spalle un infortunio che ne ha segnato il recente rendimento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.