Inter, osservatori in B per Okereke dello Spezia

Anche l'Inter sulle tracce di David Okereke. In forza allo Spezia, a cui è legato da un contratto fino al 2022, il giovane attaccante in questa stagione è già a 3 gol in 12 partite e ha attirato l'attenzione di diversi club. Fra questi, secondo fcinternews.it, anche i nerazzurri, che avrebbe inviato osservatori a seguire le gare dei liguri per seguire il nigeriano.