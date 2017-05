Inter, osservatori sulle tracce del giovane svedese Cibicki del Malmo

In attesa dell'annuncio del nuovo allenatore, l’attività di scouting dell'Inter non si ferma, anzi è più attiva che mai, tanto che, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, osservatori del club nerazzurro (inviati dal neo coordinatore tecnico del Suning Sports Group, Walter Sabatini, ndr) erano presenti domenica scorsa allo Swedbank Stadion in occasione della gara Malmö-Norrköping. Osservato speciale, tra gli altri, l’attaccante svedese Pavel Cibicki, classe 1994, sotto contratto con il Malmoe fino al giugno del 2019, e autore fino ad ora di 69 presenze, 11 gol e 6 assist con il club biancoazzurro.