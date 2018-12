© foto di Insidefoto/Image Sport

La trattativa del Flamengo per Gabriel Barbosa sembra incontrare degli ostacoli, su tutti quello relativo all'ingaggio. Secondo quanto scritto da Lance!, infatti, alcuni interlocutori vicini al presidente rossonero Rodolfo Landim parlano di richieste piuttosto alte senza la garanzia di un ritorno tecnico. La somma fissata dall'entourage dell'attaccante dell'Inter sarebbe intorno ai 2,1 milioni di euro all'anno, più bonus. Una cifra che ha messo subito in salita la strada per arrivare a una fumata bianca.