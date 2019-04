Inter, otto milioni per convincere Gundogan: pronta l'offensiva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Otto milioni di euro a stagione per arrivare a Ilkay Gundogan. L'Inter ha in mente la sua strategia e in estate tornerà all'assalto del centrocampista tedesco del Manchester City. Il club inglese potrebbe essere costretto a cedere il giocatore in estate per non perderlo a parametro zero nel 2020 e i nerazzurri sono pronti a farsi sotto per acquistarlo. A riportarlo è Tuttosport.