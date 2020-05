Inter, out Biraghi, dentro uno tra Alonso, Palmieri, Gosens e Firpo: il punto

Il futuro di Cristiano Biraghi (28 anni a settembre) è lontano dall’Inter. Che ragiona sul sostituto e alternativa di Ashley Young (35 anni a luglio) che tutte le partite delle tre competizioni nelle quali i nerazzurri saranno impegnati anche prossima stagione non potrà certo giocarle. Obiettivo, come in tutti i reparti, è dunque alzare il livello. Nella lista che Antonio Conte ha presentato all’ad Beppe Marotta, in via prioritaria, ci sono: Marcos Alonso (30 anni a dicembre) ed Emerson Palmieri (26 anni ad agosto) campioni d’Inghilterra con il suo Chelsea, Robin Gosens (26 anni ad agosto) e Junior Firpo (24 anni ad agosto).

Sul primo, a scadenza con i Blues nel 2023 e valutato dal club londinese 25-30 milioni di euro, il tecnico nerazzurro non avrebbe dubbi, se non che quest’anno tre mesi li ha passati in infermeria. Ciò nonostante, Alonso resta una garanzia per Antonio che per lui era un titolarissimo. Di piede sinistro calcia a meraviglia le punizioni a distanza ravvicinata. Bravo in entrambe le fasi, ha pure in questa Premier messo a segno 4 reti e 3 assist. Neo: l’età non più verde.

Emerson Palmieri è italiano e ha giocato in Italia. Due punti a favore per l’oriundo che però è molto seguito dalla Juventus. Prezzo di mercato vicino a quello del compagno spagnolo, scadenza più corta e fissata al 2022. Anche lui quest’anno ha dovuto far fronte a un infortunio alla coscia conseguenza di una stagione a singhiozzo. Più giovane, molto meno incisivo, ma più leggero e rapido Emerson differisce in tutto da Alonso. Può dare brio a un modulo perfetto per l’esterno ex Roma.

Il sogno di Gosens è quello di tornare in Bundesliga. Non è casuale l’interessamento dei big di Germania, laddove l’ala dell’Atalanta (il cui contratto scade nel 2022) è ormai stabilmente impiegata pure in Nazionale. Robin ha vissuto - e magari continuerà a vivere - una stagione super: su e giù per la corsia di sinistra senza logorio alcuno, mancino che ingloba precisione e potenza, otto gol (uno in Champions) e 5 assist stagionali nel 3-5-2 gasperiniano, margine di crescita: infinito. Prezzo uguale agli altri: 30 milioni.

E poi c’è Firpo, il più fresco di tutti, forse anche il più talentuoso di tutti. La scuola Barca, che lo ha preso scorsa estate dal Betis per 30 milioni (bonus inclusi), ha migliorato ogni sua caratteristica: scatto, uno-contro-uno, cross, tagli difensivi, partecipazione alla costruzione, velocità d’esecuzione. Il contratto attuale lo lega ai fino al 2024 ai blaugrana che vorrebbero inserirlo nella trattativa Lautaro Martinez. Conte lo ha studiato a San Siro in Champions e lo apprezza non poco.

In ognuno di questi esistono dei motivi per i quali è giusto puntarci e altri per cui meglio guardare altrove. Età, qualità, adattamento, conoscenza e potenzialità sono le discriminanti che stanno alla base della scelta, laddove il costo è praticamente identico per tutti. Bisognerà guardare al giocatore soprattutto in un contesto più largo che concerne gli interessi di entrambe le parti in ottica futura. Inter comunque al lavoro per regalare a Conte l’esterno giusto per la sua fascia sinistra.