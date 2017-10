Inter, Ozil si allontana. L'agente: "Contatti positivi con l'Arsenal"

© foto di Imago/Image Sport

Brutte notizie dalla Turchia per l'Inter, interessata a Mesut Ozil in ottica gennaio 2018: crescono le possibilità che il giocatore rinnovi il suo contratto in scadenza con l'Arsenal. Erkut Sogut, agente del tedesco, parla così ai microfoni di Fanatik: "I contatti con l'Arsenal continuano e stanno procedendo positivamente. Il giocatore vuole giocare altri due o tre anni in Premier League".