Inter, Padelli ad un passo dal rinnovo fino al 2021. Manca solo l'ufficialità

vedi letture

Sembra mancare solo l'ufficialità per il rinnovo con l'Inter di Daniele Padelli. Stando a quanto riportato da Tuttosport il giocatore ha già definito il prolungamento fino al giugno 2021 con il club nerazzurro per ricoprire il ruolo di terzo portiere al posto di Tommaso Berni che saluterà il club. Da capire, invece, chi sarà il dodicesimo alle spalle di Samir Handanovic: in pole per il momento Ionut Radu, estremo difensore già di proprietà dei nerazzurri oggi in prestito al Parma.