Inter, Padelli: "Brutto primo tempo, sui gol potevo fare di più"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il portiere dell’Inter Daniele Padelli ha commentato così ai microfoni di Inter TV il derby vinto in rimonta contro il Milan: “È stato un primo tempo brutto. Anche il mio, perché sicuramente potevo fare qualcosa di più sui due gol. Però poi abbiamo dimostrato di avere carattere, di essere uomini veri. Se avessimo affrontato il secondo tempo come il primo, probabilmente avremmo preso altri gol. Questo derby ci lascia la consapevolezza che siamo una squadra forte, ma anche che dobbiamo giocare a 250 all'ora, sempre. Abbiamo portato meritatamente a casa un derby fantastico. Questa settimana, da tifoso, ho giocato questo derby almeno 4-5 volte. Il primo tempo, credetemi, per me è stato molto duro sul piano mentale. Nella ripresa mi sono rilassato un pochino, ma non voglio trovare scusanti. Ringrazio i miei compagni. Sono al settimo cielo, veramente. Abbiamo dimostrato a tutti che questa Inter le partite le vince: in un modo o nell'altro, le vince".